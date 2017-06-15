У Тернополі горів хлібзавод (фото)

У Тернополі майже годину гасили пожежу на хлібзаводі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 14 червня о 19.07 до оперативно- диспетчерської служби надійшло повідомлення про загорання в приміщенні Тернопільського хлібозаводу на вул. С.Будного.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що горять просмолені дерев’яні балки на рівні третього поверху у виробничому приміщенні.

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Загальна площа пожежі склала 30 м кв. Одночасно із гасінням вогню вогнеборці приступили до евакуації персоналу, вивели на свіже повітря 10 працівників хлібокомбінату, двох з них зняли з даху будівлі.

Через 54 хв з моменту отримання повідомлення пожежу ліквідували.

Загалом до гасіння залучили 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникненні пожежі та завдані збитки встановлюється.