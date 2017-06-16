У січні-травні платники податків Тернопільщини сплатили 1,778 млрд грн платежів – на 12,2% більше очікуваного

У січні-травні платники податків Тернопільської області сплатили 1,778 млрд грн платежів. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, індикативний показник виконано на 112,2%, додатково надійшло 193 млн грн.

Надходження перевищили минулорічний показник п’яти місяців на 538,9 млн грн або на 43,5%. Зокрема, у травні індикативні показники виконано на 107,2% і забезпечено надходження до зведеного бюджету 369,7 млн грн податків і зборів, що на 86,1 млн грн або на 30,4% більше, ніж у минулорічному травні.

Прогнозні показники з надходжень до державного бюджету забезпечено на 102,8% і склали 745,6 млн грн. Порівняно з січнем-травнем минулого року надходження зросли на 237 млн грн або у 1,5 рази. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 320,7 млн грн податку на додану вартість, 71,3 млн грн податку на прибуток, 17,1 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети з початку року отримали 1,32 млрд гривень, що на 172,8 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст коштів на 301,9 млн грн або на 41,3%.