Тернополянину доведеться сплатити штраф через хибний виклик патрульних. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, чоловік повідомив про крадіжку автомобіля Toyota Corolla. Подія, за його словами, трапилася на вул. Листопадовій.

Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські з’ясували, що автомобіль припаркований на сусідній вул. Замковій. Насправді заявник забув, де його залишив і подумав, що автомобіль викрали. Відтак зателефонував до поліції.

Інспектори склали на заявника постанову за ст. 183 КУпАП “Завідома неправдивий виклик”, згідно якої тернополянина чекає штраф.