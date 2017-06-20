Тернопільщина за 5 місяців розрахувалася за спожитий газ на 110%. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, по це заявив голова ТОДА Степан Барна під час селекторної наради, яку провів з головами облдержадміністрацій прем’єр-міністр Володимир Гройсман за участю профільних міністрів Кабінету міністрів.

Читайте такожНа Тернопільщині до кінця року планують відремонтувати дороги "Тернопіль–Дубно" та "Тернопіль–Львів"Основною темою обговорення була підготовка областей до опалювального сезону 2017/2018 та рівень розрахунків за енергоносії.

«За 2015 рік відсоток оплати за газ складав 94%, у 2016 – 78%, а у 2017 за січень-травень показники складають 110%. Заборгованість складає 231 млн. грн. Найбільший боржник – це КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», заборгованість якого 198 млн. грн. У «Тернопільтеплокомуненерго» заборгованість – майже 14 млн. грн. Що ж стосується стану встановлення й оснащення тепловими лічильниками, то по «Тернопільміськтеплокомуненерго» стан забезпечення складає 2,3%, а це 17 об’єктів. По області ж забезпечення тепловими лічильниками – 100%, це чудовий показник», – підкреслив очільник області.

Він додав, що наТернопільщині ще з квітня почали підготовку до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. Станом на сьогоднішній момент готовність об’єктів складає приблизно 32%.

«Водночас, ми активно працюємо в напрямку спрямування коштів місцевого та державного бюджетів на енергоефективні заходи на території області. Зокрема, на це цього року буде спрямовано щонайменше 300 млн грн за рахунок коштів соціально-економічного розвитку, Фонду Регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а також місцевих бюджетів. Передбачаємо й поступове переведення 35-ти котелень на альтернативні види палива, що допоможе економити використання газу», – зауважив Барна.