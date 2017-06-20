На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль

11:10, 20 червня 2017
Тернопіль
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Внаслідок пожежі автомобіль знищено вогнем.

фото УНІАН

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 19 червня о 23.43 в с. Іква Кременецького району.

Там загорівся автомобіль «ВАЗ-2110». Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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Теги: #новини Тернопільщини#згорів автомобіль