На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль

Внаслідок пожежі автомобіль знищено вогнем.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 19 червня о 23.43 в с. Іква Кременецького району. Там загорівся автомобіль «ВАЗ-2110». Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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