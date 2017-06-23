Шахраї видурили у 74-річної тернополянки 15 тисяч гривень

Шахраї видурили у тернополянки 15 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до 74-річної жінки зателефонував невідомий, голос якого жінці здався схожим і вона подумала, що телефонує один із синів.

Той розповів, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду і тепер йому загрожує кримінал. При цьому сказав, що зможе уникнути відповідальності, але потрібно передати 15 тис. грн людиною, яка прийде.

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У під’їзді будинку віддала невідомому обумовлену суму.

Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв лише коли змогла зв’язатись з сином і дізналася, що він не причетний до жодного ДТП.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.