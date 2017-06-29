На Тернопільщині земельні ділянки отримали понад шість тисяч бійців АТО

На Тернопільщині земельні ділянки надано для 6 тис. 659 бійців АТО (81% від тих, які звернулися). Як повідомив сьогодні під час колегії облдержадміністрації Віктор Мартинюк, станом на 23 червня до Головного управління та органів місцевого самоврядування надійшло від учасників АТО 8 тис. 211 звернення про надання земельних ділянок, в тому числі до Головного управління - 5 тис. 701 (69,4%) та до органів місцевого самоврядування – 2 тис. 510 звернень (30,6%).

Читайте такожЦьогоріч у літній сезон за державний кошт заплановано оздоровити 1360 дітей із Тернопільщини За результатами розгляду Головним управлінням Держгеокадастру, по 4 789 зверненнях було прийнято відповідні накази про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що становить 84% від всіх, які надійшли до управління. Це здебільшого для ведення садівництва – 2 758 наказів на загальну площу 246,3 га.

За результатами розгляду органами місцевого самоврядування, були прийняті позитивні рішення по 1 870 зверненнях, що становить 74,5% від всіх, які надійшли до місцевих рад.

«На даний час для забезпечення військовослужбовців земельними ділянками всього по області підібрано і зарезервовано земельні ділянки на загальну площу 6 103 га, з них: для житлового будівництва – 195 га, для ведення особистого селянського господарства – 5 тис. 161 га, для ведення садівництва – 747 га», – повідомив Мартинюк.