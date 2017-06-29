У Тернополі рятувальники загасили пожежу тепловоза.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні о 12.14 до Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу тепловоза вантажного потягу на розвантажувальній гілці станції Тернопіль на вул. Бродівській

На місце події було направлено два чергових відділення ДПРЧ – 1, оперативний відділ ОКЦ Управління ДСНС України у Тернопільській області та пожежний поїзд станції Тернопіль.

Через 20 хвилин пожежу вдалось локалізувати, та о 12.5 повністю ліквідували загорання.

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Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторне приміщення та двигун тепловоза ЧМЕ3-2895.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.