Цьогоріч з ДФРР на Тернопільщині буде профінансовано 60 проектів на 115 мільйонів гривень

Цьогоріч з Державного фонду регіонального розвитку на Тернопільщині буде профінансовано 60 проектів на 115 млн грн. Як повідомив УНІАН голова облдержадміністрації Степан Барна, дані проекти затвердила міжвідомча комісія Міністерства регіонального розвитку й бюджетного комітету.

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Із обумовлених 60 проектів 12 будуть реалізовуватися в об’єднаних територіальних громадах області. Загальна сума проектів складає 162 млн грн, з них 115 млн грн складуть кошти ДФРР, з місцевих бюджетів у сумі співфінансування надійде 47 млн. грн. Середній відсоток співфінансування реалізації даних проектів – 40%.

«Це один із найвищих показників співфінансування по Україні. Старт, як ми пам’ятаємо, у нас був із 20%, а тепер маємо результат, який є добрим показником нашої спільної роботи. Зараз у нас також, відповідно до постанови Кабміну, триває робота щодо реалізації проектів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів на суму понад 17 млн грн. Це робота народних депутатів України – Василя Амельчинка, Тараса Юрика, Олега Барни та Миколи Люшняка, які активно працюють в напрямку залучення додаткових фінансових ресурсів на реалізацію проектів у Тернопільській області. Тому окремо висловлюю їм слова вдячності за активну допомогу й плідну співпрацю», – сказав Барна.