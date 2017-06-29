Голова Тернопільської облдержадміністрації ініціює звільнення голів ОТГ, які не справляються з обов’язками

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює звільнення голів об’єднаних територіальних громад, які не справляються зі своїми обов’язками. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішнього засідання колегії ТОДА.

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За його словами, йдеться не лише по голосів ОТГ, а й кількох голів сільрад.

«Деякі голови ОТГ і голови сільрад вирішили, що вони «взяли Бога за бороду». Вони забули про воїнів АТО, про потреби громади. Ініціюватиму позбавлення голів кількох сільрад та ОТГ, щоб нарешті навести порядок в громаді. Для цього є відповідний інструментарій. Ще чекаємо прийняття Закону про контроль за реалізацією державної політики, і будемо ставити на місце голів ОТГ і місцевого самоврядування, які зловживають своїм службовим становищем. Бо не можу бути такого, що 8 год ранку, а голова ОТГ «вже не бачить світу», – сказав Барна.

Окрім проблеми з алкоголізмом в одного з керівників громади, у голови ТОДА є претензії до інших голів щодо ефективності роботи.

«Зараз проводимо співбесіди зі всіма голова ОТГ. Обговорюємо ефективність використання субвенції на розвиток громади минулого року, питання наповнення бюджету та ефективність використання землі. Зараз орендна ставка землі складає 8,7%. А я приїжджаю в село Жабиня Зборівського району, де ми недавно здали садок, мене вже просять школу. При цьому розмір оренди за землю – 3%.То звідки візьметься дорога, звідки візьметься школа? Їм простіше в аграрія взяти соціальну допомогу. Та не потрібно допомоги, оформіть належні мінімум 8% орендної ставки і село почне заробляти, пора вже рахувати гроші», – наголосив Барна.