Поліція розшукує 20-річного тернополянина, який пропав 3 липня

Поліція розшукує 20-річного тернополянина.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, хлопець 3 липня вийшов з дому і досі його місцеперебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст 176 см, худорлявої статури, кучеряве волосся зав’язане в хвостик, носить окуляри.

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Був одягнутий у темно-сірі спортивні штани сірий светр у синю смужку, чорну спортивну куртку,чорні кросівки. При собі мав зелений рюкзак, паспорт, студентський квиток, електронну книжку та мобільний телефон «Самсунг».

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі (0352) 27-10-22, 27-11-70, або 102 у будь-яке відділення поліції.