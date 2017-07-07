На Тернопільщині 35-річний рецидивіст видав себе за поліцейського та обікрав жінку

Поліція затримала 35-річного рецидивіста, який, представившись поліцейським, обікрав місцеву жительку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у березні цього року зловмисник ще із двома своїми спільниками, особи котрих наразі встановлюються, представившись працівниками поліції, увірвалися до квартири 29-річної тернополянки, і під приводом обшуку вкрали звідти техніку вартістю понад 10 тис. грн.

Читайте такожУ Тернополі рецидивіст-клептоман систематично крав з магазину каву

Наприкінці червня раніше судимий зловмисник поблизу парку Національного відродження пограбував жінку, вирвавши в неї сумочку. Зі слів потерпілої, вартість завданих збитків становила понад 9 тис. грн.

Сьогодні 35-річному жителю обласного центру слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень – крадіжки (ч. 3 ст. 185) та пограбування (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про оголошення підозри ще за один кримінальний вчинок – самовільне присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 ККУ).