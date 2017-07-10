У Тернополі потяг смертельно травмував 75-річного чоловіка

У Тернополі внаслідок наїзду потяга загинув 75-річний пенсіонер.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 8 липня на залізничному вокзалі у Тернополі. Чоловік впав на колію у момент, коли до станції наближався швидкісний потяг сполученням «Дарниця-Львів». Від отриманих травм пенсіонер помер на місці.

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Зі слів очевидців, чоловік самовільно зійшов з перлону на колію якраз в момент, коли наближався потяг.

Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 ККУ з позначкою «самогубство».