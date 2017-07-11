На Тернопільщині перекинувся та загорівся автомобіль

Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

На Тернопільщині перекинувся та загорівся автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні 11 липня о 01.28 в селищі Скала-Подільська Борщівського району. Внаслідок з’їзду з дороги та перекидання виникла пожежа автомобіля Mercedes Sprinter. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та місцевої пожежної команди смт. Скала-Подільська. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль. На місці події отримав травми легкого ступеня місцевий житель 1987 року народження. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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