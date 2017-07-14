На Тернопільщині відтворять штаб УПА, який стане музеєм під відкритим небом. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на засіданні оргкомітету під головуванням заступника голови Тернопільської ОДА Юрія Юрика обумовили, що комплекс має бути збудований до 14 жовтня, коли відзначається день УПА.

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Комплекс створять у лісі поблизу селі Антонівці Шумського району. До його складу увійдуть криївки, землянки, кухня та конюшня. Також буде облаштовано алею Героїв.

На території самого штабу планується впорядкувати літній клас, облаштувати сцену, побудувати конюшню, яка в перспективі буде використовуватися для проживання таборуючих та туристів.

«Штаб в Антонівцях буде музеєм і місцем проведення патріотичних заходів», – зазначив Юрик.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині відбувся хресний хід з нагоди вшанування полеглих воїнів УПА.