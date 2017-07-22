У Тернополі розпочався перший фестиваль гончарства “Не святі горшки ліплять”.

Як повідомили УНІАН організатори фесту, участь у ньому беруть 19 гончарів з різних куточків України.

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В рамках заходу будуть проходити конкурси майстерності гончарів, майстер-класи для охочих, ярмарок глиняних рукотворів, де можна буде придбати авторські роботи учасників фестивалю.

Також під час свята фесту гончарі виготовлять високу скульптуру глека і в ніч з суботи на неділю будуть його випалювати на відкритому вогнищі.

Між собою гончарі змагатимуть у вмінні зробити виріб із зав’язаними очима, найшвидший виріб, а також найвищий глечик.

Триватиме фестиваль 3 дні, проходить він у парку «Топільче».