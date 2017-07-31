З приводу протистоянь під Тернопільською міськрадою правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство

З приводу протистоянь під Тернопільською міськрадою 28 липня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, особи, які кидали димові шашки та застосовували у натовпі перцевий газ, уже встановлені.

Читайте такожУ Тернополі під міськрадою підпалили димову шашку, протестуючи проти запуску у місті торф'яних котелень (фоторепортаж)

«Порушники громадського порядку під стінами міської ради будуть притягнуті до відповідальності. Кожен, хто провокував натовп, хто заважав проведенню засідання сесії Тернопільської міської ради буде допитаний та відповідатиме перед законом», – запевнив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Правоохоронці також зафіксували, що 28 липня близько двадцяти прихильників ВО «Свобода» та народний депутат України заблокували вхід у фойє на першому поверсі державної установи і вибірково на власний розсуд пропускали людей, не пускаючи трьох депутатів від міської ради, виключених зі «Свободи», однак які досі залишаються депутатами. Допомагали їм у цьому представники приватної охоронної фірми.

Читайте такожЖителі Тернополя погрожують перекривати дороги, аби завадити екологічному лиху у місті

На лінію «102» надійшло повідомлення про штовханину між представниками «Свободи» та депутатами інших партій. Один з місцевих обранців під час сутички отримав тілесні ушкодження.

Події внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня активісти підпалили під стінами мерії підпалили димову шашку.

У такий спосіб вони хотіли привернути увагу до незаконного переобладнання міських котелень на торф’яне паливо, яке проводиться попри заборонні приписи екологів та відкрите кримінальне провадження.