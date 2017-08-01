На Тернопільщині через загорання комбайна вогнем знищено 0,5 га пшениці

На Тернопільщині через загорання комбайна згоріло 0,5 га пшениці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася в с. Великі Гаї Тернопільського району під час збирання урожаю.

Зокрема знищено пшеницю на корені площею 0,5 га та стерню площею 0,4 га.

Причина виникнення пожежі –технічна несправність комбайну. Матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ЧСПТ АРЗ СП, власником поля та місцевим населенням із залученням трактору Т-150. Під час гасіння пожежі врятовано 10 га пшениці на корені.