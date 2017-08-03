На Тернопільщині молодь пройшла триденний військово-патріотичний вишкіл

На Тернопільщині молодь пройшла триденні тренування із застосування вогнепальної та холодної зброї «Захисти свій дім». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у вишколі взяли 44 юнаків та дівчат.

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Організували тренування у Зборівському районі з нагоди 75-ої річниці утворення Української Повстанської Армії з метою військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Вишкіл проходив в лісовому урочищі «Глибока долина», що біля с. Бліх.

Учасники впродовж трьох днів жили в таборі, кожен день у них були заняття, організовані інструкторами-волонтерами громадської організації «Дике поле» під керівництвом Миколи Більчука. Основну увагу зосередили на стрілецькій підготовці. Зокрема, вмінні поводитися з сучасними зразками вогнепальної зброї. Також були проведені заняття із рукопашного бою з використанням холодної зброї, з тактичної та психологічної підготовки. Також молоді люди змагалися у турнірі із пейнтболу.