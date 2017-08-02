Білорусь не стане плацдармом для нападу РФ на Україну: посол про навчання "Захід-2017"

Посол України в Білорусі Ігор Кизим вважає, що білоруська сторона не виступить майданчиком для нападу Росії на Україну під час проведення масштабних військових навчань «Захід- 2017». Про це він розповів у інтерв’ю «Білоруським новинам».

«…Лукашенко ще раз запевнив нашу сторону і президента особисто, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для агресії проти України. Нашим президентом було сказано, що білорусько-український кордон завжди буде кордоном дружби і миру. І це - головне, що можна сказати в контексті вашого запитання і проведених навчань», - сказав Кизим.

У той же час він наголосив, що тривогу навчання все ж викликають, бо вони не білоруські, а білорусько-російські.

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«Слово «російські» викликає весь час тривогу через те, що відбувається зараз в Україні. Росія не дотримується своїх слів, Росія порушила всі міжнародні домовленості, які були. З цих міркувань Україна ніколи не буде спокійно ставитися до навчань, де є російська присутність. Тим більше, що присутність чимала, якщо в навчаннях планується задіяти Північно-західний військовий округ - досить великі сили і засоби. Поки російські війська будуть знаходитися на території Білорусі, повного спокою з нашого боку не буде», - сказав Кизим.

Як повідомляв УНІАН раніше, спільне стратегічне навчання збройних сил РФ та Білорусі "Захід-2017" заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.