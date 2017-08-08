На Тернопільщині відкрили відремонтований будинок культури, який не працював понад 15 років

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в оновленому закладі облаштовано дзеркальну залу для занять танцями, кабінет для інтелектуального розвитку, де проводять уроки англійської, грають у шахи, концертну залу для вечорів живої музики і танцю.

В будинку культури також розмістили бібліотеку з доступом до Інтернету та кімнату для молодят, де реєструють шлюб.

У перспективі – ремонт ще одного приміщення на другому поверсі, де планують обладнати сучасний конференц-зал.

Присутній на відкритті голова Тернопільської ОДА Степан Барна звернув увагу, що за останні два роки в області вдалося відновити функціонування понад двох десятків закладів культури.

«Мені приємно, що ваша ініціатива та народного депутата від вашого округу Миколи Люшняка щодо створення територіальної громади разом із колективом сільської ради дала конкретний результат. Наголошую, що ніхто сьогодні не може взяти на себе більшу відповідальність за розвиток Трибухівецької громади як тільки ви самі. На прикладі вашого нового будинку культури ми бачимо результат спільної праці. І що найголовніше – цей результат реальний, його можна побачити, торкнутися, і він залишиться тут для вас і ваших дітей. Саме тому як голова обласної адміністрації я так стимулюю проекти, в яких є співучасть держави, місцевої влади і самих жителів», – сказав Барна під час свого виступу.

За словами голови Трибухівецької ОТГ Олега Ковдрина, половину необхідної на ремонт будинку культури суми було отримано з Державного фонду регіонального розвитку, кошти було скеровано на перекриття і заміну вікон. «Але для повноцінного відновлення будинку культури потрібно було більше коштів. Тому люди допомагали хто чим міг – хтось коштами, хтось своєю працею, велику підтримку надали місцеві підприємці. Таким чином, спільними зусиллями вдалося зібрати ще майже 1 млн грн, який вклали в оздоблення приміщення», - повідомив Олег Ковдрин.

Суттєво допомогло з ремонтом підприємство Петра Гадза «Бучачагрохлібпром». Аграрій також зробив особливий подарунок, запросивши на відкриття будинку культури Національний хор України ім. Григорія Верьовки.

«Я народився в с. Зелена, але одружився у Трибухівцях, тут пройшла моя молодість. Я знаю це село, цих прекрасних людей. Свого часу я працював у Трибухівцях, був художнім керівником в Аграрному коледжі, дуже добре пам’ятаю якими були й творчі колективи будинку культури цього села, тож мені хотілося допомогти відродити це. Хочу, щоб українці, особливо молоде покоління, були здорові духовно і фізично», – зауважив Гадз.

Він додав, що у перспективі планує посприяти в оновленні сільського стадіону з будівництвом тенісних кортів, фітнес-залу, басейну.

Довідка УНІАН. Трибухівецька громада створена рік тому, її чисеьність складає 5 тис. 380 жителів.

З утворенням ОТГ бюджет громади суттєво зріс: раніше бюджет с.Трибухівці складав близько 2 млн грн, після об’єднання у громаду разом із с. Пишківці загальний бюджет сягає майже 17 млн грн (враховуючи освітню та медичну держсубвенції).

Збільшились і суми, які надходять від оренди землі та ПДФО і залишаються в громаді.

Зокрема, «Бучачагрохлібпром» сплатив податку більш як 5 млн грн.