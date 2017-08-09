З Тернополя планують запустити авіарейс до Києва (відео)

З Тернополя планують запустити авіарейс до Києва. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йшлося під час зустрічі голови ОДА Степана Барни, голови облради Віктора Овчарука та президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

«Ми почули дуже перспективні пропозиції щодо реалізації проектів у сфері авіації, лісового господарства, медицини тощо. Але пріоритетним напрямком розмови було відновлення роботи аеропорту «Тернопіль». Мова йде як про запровадження регулярних рейсів, зокрема «Тернопіль-Київ», а у перспективі – «Київ-Тернопіль-Жешув», так і про розміщення на базі тернопільського летовища так званого логістичного вузла з технічним обслуговуванням літаків та гелікоптерів», – розповів Барна.

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Директор з виробництва товарів народного споживання підприємства АТ «Мотор Січ» Олексій Зеленюк зазначив, що метою візиту на Тернопільщину є впровадження продукції українського виробництва на внутрішньому ринку.

«Є пропозиції щодо розміщення на Тернопільщині локацій з виготовлення нашої продукції – це верстати, авіа-двигуни, гелікоптери, товари для медичної галузі та народного споживання. Як ми бачимо, в області є хороший технічний та трудовий потенціал, і в такий спосіб спільно можна було б покращити ситуацію із зайнятістю місцевого населення. Крім того, компанія «Мотор Січ» пропонує співпрацю у розвитку Тернопільського аеропорту, зокрема ми можемо надавати свої літаки для виконання регулярних рейсів», – зазначив Зеленюк.