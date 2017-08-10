На Тернопільщині раніше суджений чоловік накинувся на поліцейського. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора лейтенант Борщівського відділення поліції у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик про конфлікт, який виник у одній з крамниць райцентру.

Неадекватний відвідувач нецензурно лаявся, грубо порушував громадський порядок, через це на деякий час було припинено роботу магазину. З появою правоохоронців чоловік нецензурно висловлювався в адресу поліцейських, а коли його везли у відділок в салоні службового авто накинувся на лейтенанта поліції та наніс йому декілька ударів в плече.

Правоохоронець звернувся за меддопомогою в центральну районну лікарню. Лікарі діагностували у нього забій лівого плеча та внутрішньо-шкірну гематому.

Як встановили слідчі, затриманий в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

33-річного жителя Борщівського району затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.