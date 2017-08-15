На Тернопільщині при отриманні хабара затримали керівника відділу РДА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, начальник відділу однієї з районних держадміністрацій вимагала та одержала сьогодні 15 серпня 2017 року неправомірну вигоду в сумі 6 тис. грн від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп'ютерної діагностики.

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Злочин викрито спільно із управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням).