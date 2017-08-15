На Тернопільщині при отриманні хабара затримали керівника відділу РДА
Начальник відділу однієї з районних держадміністрацій вимагала хабар від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп'ютерної діагностики.
На Тернопільщині при отриманні хабара затримали керівника відділу РДА.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, начальник відділу однієї з районних держадміністрацій вимагала та одержала сьогодні 15 серпня 2017 року неправомірну вигоду в сумі 6 тис. грн від місцевого підприємця за надання дозволу на оренду приміщень клубів району для проведення медичної комп'ютерної діагностики.
Читайте такожНа Тернопільщині затримали інструктора автошколи, який вимагав хабар за сприяння в отриманні водійських прав
Злочин викрито спільно із управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з її вимаганням).