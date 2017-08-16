Телефонний шахрай видурив у 48-річної тернополянки 8 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до жінки зателефонував невідомий і повідомив, що її картку заблокували, оскільки хтось хотів несанкціоновано зняти з неї кошти. При цьому тернополянку переконали, що слід негайно змінити паролі.

Обдурена жінка повідомила номер картки з CW-кодом, а згодом ще й код, який прийшов на її мобільний.

З картки шахрай викрав понад 8 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.