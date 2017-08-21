На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів тракторний причіп та 2 тонн соломи

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів тракторний причіп та 2 т соломи. Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 19.34 у селі Поділля Заліщицького району. Вогнем знищено 4 колеса, 2 т тюкованої соломи та пошкоджено кузов причепа. Загорання ліквідовано черговими караулами 15-ї ДПРЧ Управління та місцевої пожежної команди села Литячі. Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

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