На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів тракторний причіп та 2 тонн соломи

10:55, 21 серпня 2017
Тернопіль
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Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів тракторний причіп та 2 т соломи. Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 19.34 у селі Поділля Заліщицького району.

Вогнем знищено 4 колеса, 2 т тюкованої соломи та пошкоджено кузов причепа.

Загорання ліквідовано черговими караулами 15-ї ДПРЧ Управління та місцевої пожежної команди села Литячі.

Причини пожежі та завдані збитки встановлюються.

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Теги: #новини Тернопільщини#сгоріла солома#пожежа на полі