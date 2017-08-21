На Тернопільщини у ставі виявили тіло убитої невідомої жінки. Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 20 серпня до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Калинівка про те, що у місцевому ставку ним виявлено тіло невідомої особи.

Тіло жінки з глибини понад 2 м дістали водолази.

Експерти з’ясували, що загибла – віком 25-35 років. За попередніми даними, жінка померла насильницькою смертю, адже в футболку був замотаний камінь вагою 14 кг. Під час огляду трупа виявлено тілесні ушкодження – рани губ, полімерною стрічкою була обмотана шия.

Правоохоронці звертаються з проханням допомогти встановити особу загиблої. Її зріст – 163 см, середньої статури, волосся світло русяве, середньої довжини. Була одягнена у світлі джинсові шорти та світлу футболку. На вухах – сережки жовтого кольору у вигляді жука.