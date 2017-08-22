Полотно з вишитою територією Тернопільщини в рамках акції "Україна моя вишивана" передали до Львова (фото)

Полотно з вишитою територією Тернопільщини в рамках акції «Україна моя вишивана» передали до Львова. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, започаткували проект в смт. Скала-Подільська Борщівського району народний майстер Ірина Харатін та майстер художньої вишивки Тетяна Дяківнич.

Мета проекту – об'єднати різні спільноти України у любові до української вишиванки.

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У реалізації задуму вже взяли участь громадські активісти та учасники творчого об'єднання "La Skala", діти з Київщини і Тернопільщини, які відпочивали в місцевому оздоровчому комплексі "Збруч", діячі культури Борщівщини. До створення вишиваної карти України долучилися голова Тернопільської ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук під час Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Карту вишивали тернополяни та гості міста у Тернопільському краєзнавчому музеї та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». Тепер її продовжать творити жителі Львівщини.

Надалі карта мандруватиме усіма областями держави, після її завершення полотно представлять у столиці.