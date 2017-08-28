На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 23-річний водій.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 27 серпня поблизу села Остап‘є Підволочиського району.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що 24-річний житель села Остап‘є, керуючи автомобілем марки «Рено Кенго», не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням, внаслідок чого частково в’їхав на обочину. Машину занесло і вона перекинулася.

Молодий чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Тіло направлено в морг для проведення розтину. Відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України.