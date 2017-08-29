Цьогоріч на Тернопільщині працюватиме 4 цукрових заводи – Козівський, Збаразький, Хоростківський і Чортківський. Як повідомив під час наради з головами РДА в. о. директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів, свою роботу заводи розпочнуть у вересні.

«Враховуючи площу посівів і середній валовий збір ми очікуємо, що буде вироблено 1,3 млн. т цукрових буряків. Минулого тижня ми провели нараду з керівництвом заводу ТОВ «Радехів-цукор», за попередньою інформацією, буде працювати Збаразький, Козівський, Хоростківський і Чортківський цукрові заводи. Прогнозується, що на Чортківському цукровому заводі будуть переробляти 620 тис. т цукристих, на Хоростківському – 480 тис. т, на Збаразькому та Козівському – по 300 тис. т. Чортків працюватиме з 5 вересня, Хоростків – з 8-го, Збараж – з 10-го і Козова – з 12-го вересня. Роботу заводів розраховано до кінця листопада», – розповів Стахів.

За його прогнозом, загалом цукрозаводи області зможуть виробити в межах 220 тис. т цукру. Це забезпечить потреби області і дозволить експортувати цукор за межі Тернопільщини.

Водночас під час наради звернули увагу підприємців та аграріїв на те, щоб не перезавантажувати транспортні засоби, адже в області введено обмеження щодо руху великогабаритного вантажного транспорту.

Довідка УНІАН. Загалом на Тернопільщині розташовано 8 цукрозаводів.