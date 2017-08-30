Обдурений 70-річний тернополянин перерахував телефонним шахраям 69 тисяч гривень

70-річний тернополянин перерахував телефонним шахраям 69 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 29 серпня близько 19 год до Тернопільського відділу поліції звернувся місцевий мешканець.

Він розповів, що на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення із інформацією про блокування картки. Чоловік зателефонував за вказаним номером телефону, де слухавку підняла невідома особа та представилась працівником фінустанови.

Жінка запевнила пенсіонера, що кошти можна вберегти, але для цього йому необхідно перерахувати готівку на вказаний нею мобільний телефон, після чого їх переведуть на активний рахунок власника.

Чоловік за підказками псевдопрацівника здійснив трансакцію, в результаті чого втратив 69 тис. грн.

Зрозумівши, що став жертвою шахрайки, пенсіонер звернувся в поліцію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.