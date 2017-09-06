На Тернопільщині рятувальники витягли корову, яка застрягла у болоті під час водопою (фото)

На Тернопільщині рятувальники допомогли врятувати корову, яка застрягла у болоті під час водопою.

Читайте такожНа Тернопільщині назвали найкращий район та підприємство за показниками надоївЯк повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 5 вересня до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у місті Зборів в річці Стрипа під час водопою у болоті застрягла корова.

На місце події направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 9-ти чоловік особового складу.