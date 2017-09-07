Тернопільщина презентує свій потенціал на економічному форумі у Польщі

Тернопільщині презентує свій потенціал на економічному форумі у Польщі у місті Криниця Здруй.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у форумі беруть зокрема голова ТОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.

Під час форуму Барна зустрівся з головою Європейського Конгресу Українців, спікером української національної меншини в Угорському парламенті, вихідцем з Тернопільщини Ярославою Хортяні. Також у рамках заходу голова ОДА презентує стан економічного та туристичного розвитку області під час панельної дискусії «Боротьба зі стереотипами – вплив іміджу країни і регіонів на туризм та економічний розвиток».

Представники делегації з Тернопільщини взяли участь у панельній дискусії на тему «Польща – Україна. В пошуках нових моделей партнерства та співпраці», а також дискусії «Мілітаризація чорного та балтійського морів. Дві зони – одна проблема», в якій спікером виступив народний депутат України від Тернопільщини Олег Барна.