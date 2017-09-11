На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій, ще трьох госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 11 вересня о 03.12 на автодорозі Скалат-Тернопіль, поблизу с. Колодіївка зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2104» та «Mersedes-Benz».

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ, мешканець с. Колодіївка Підволочиського району, травмовано троє осіб: водій автомобіля «Mersedes-Benz», громадянин 1989 року народження, житель с. Клювинці Гусятинського району та пасажири автомобіля «ВАЗ - 2104», житель с. Панасівка Підволочиського району 1988 року народження та житель с. Колодіївка 1988 року народження.

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Постраждалих шпиталізовано до Скалатської центральної районної лікарні.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники вжили комплекс заходів, спрямованих на запобігання займання пролитого палива та подальше відновлення безперешкодного руху транспортних засобів.