За 8 місяців Тернопільщина забезпечила 118,3 млн грн військового збору – 112,6% прогнозного показника
12:22, 18 вересня 2017Тернопіль
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Зазначимо, ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.
Тернопільщина скерувала до бюджету 118,3 млн грн військового збору / фото УНІАН
За 8 місяців платники податків Тернопільщини скерувала до бюджету 118,3 млн грн військового збору.
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це становить 112,6% прогнозного показника. Порівняно з січнем-серпнем минулого року сплата зросла на 31,6 млн грн.
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Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.
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