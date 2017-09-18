За 8 місяців Тернопільщина забезпечила 118,3 млн грн військового збору – 112,6% прогнозного показника

За 8 місяців платники податків Тернопільщини скерувала до бюджету 118,3 млн грн військового збору.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це становить 112,6% прогнозного показника. Порівняно з січнем-серпнем минулого року сплата зросла на 31,6 млн грн.

Читайте такожНа Тернопільщині прокуратура домоглася сплати 1 мільйона гривень податків підприємцем

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.