На Тернопільщині відбулося свято Чортківського замку (фото)

На Тернопільщині відбулося свято Чортківського замку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дійство проходило в етнографічному стилі.

Розпочався фест із дефіле маленьких та юних моделей від модельної студії «Монруа». Після цього гостей та жителів міста із святом привітав міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Під час святкування на території замку виступали вокально-хореографічні колективи та гурти з різних областей. Родзинкою заходу стала рок-музика та виступ фольклорних гуртів.

Завершилося святкування фаєр-шоу.

Читайте такожНа Тернопільщині відбудеться свято Червоногородського замку

Довідка УНІАН. Перші дерев’яні укріплення в Чорткові звів наприкінці XIV ст. перший його власник Єжи Чартковський.

Кам’яний же замок з масивних блоків пісковику 1610 році почав будувати шляхтич Станіслав Гольський, у володіння якого Чортків перейшов у 1597 році.

Реконструювавши старі укріплення, Гольський звів у замковому дворі ренесансний палац з аркадними галереями. Саме тому Чортківський замок ще називають замком Гольських.