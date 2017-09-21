На Тернопільщині готові фінансово підтримувати сільськогосподарські кооперативи – голова ТОДА

На Тернопільщині готові фінансово підтримувати сільськогосподарські кооперативи.Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання колегії департаменту агропромислового розвитку заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він наголосив, шо популяризація кооперативного руху – одне з найголовніших завдань у галузі сільського господарства. Станом на 1 вересня у Тернопільській області зареєстровано 34 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Найбільше діючих кооперативів у Кременецькому районі – 5.

«Тернопільська обласна державна адміністрація взяла курс на підтримку кооперативного руху, який залишається незмінним. На жаль, поки що не має розуміння важливості цього питання у Теребовлянському, Збаразькому, Підгаєцькому і Монастириському районах», – зазначив очільник області.

Як позитивний приклад розвитку кооперативного руху Барна навів родину Парубочих із села Жизномир Бучацького району, яка пропрацювала в Італії 8 років та повернулася в Україну, щоб в рідному селі розпочати власну справу.

«Зараз сім`я тримає 8 корів. Ми допомогли родині з обладнанням і сьогодні вона самостійно працює, розвиває власну справу і сплачує податки. Загалом на підтримку кооперативного руху в області виділили майже 600 тис. грн. Якщо збільшиться кількість охочих зайнятися кооперативним рухом у різних формах, то окрім підтримки зі сторони ОДА збільшиться й фінансування», – пообіцяв Барна.

Він додав, що в питанні підтримки малих фермерів знаковим був приїзд Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана на Тернопілля 20 липня. Тоді було озвучено, що в проекті бюджету на наступний рік передбачать щонайменше 1 млрд грн на підтримку малих виробників сільськогосподарського комплексу.