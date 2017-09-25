На Тернопільщині відбувся перший фестиваль трипільської культури "Вертеба"

У вихідні у селі Більче-Золоте Борщівського району проходив перший фестиваль трипільської культури «Вертеба». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у заході взяли заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик, голова Борщівської РДА Людмила Юзьків та народний депутат України від Тернопільщини Олег Барна.

Під час фестивалю відбулися наукові читання, конференції, екскурсії лабіринтами «Вертеби», майстер-класи від майстрів народних художніх промислів, виступи автентичних фольклорних колективів та львівського балету «Життя» з композицією «Етно-еволюція».

Усі бажабючі отримали змогу оглянути виставку у Борщівському обласному краєзнавчому музеї «Трипільські старожитності Тернопільщини», а також побувати на екскурсії в печері-музеї трипільської культури «Вертеба».