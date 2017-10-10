У Тернополі поліцейські зупинили водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 11 раз

У Тернополі поліцейські зупинили водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 11 разів. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, водія, який не виконав вимогу знаку «Рух по смугах», близько 1-ї ночі сьогодні 10 жовтня патрульні зупинили на вул. Протасевича.

Читайте такожУ Тернополі у ДТП за участю автомобіля поліції пошкоджено 3 автомобілі

Спілкуючись з 35-річним водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння проводився на місці. Результат – 2,07 проміле, а це майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

Читайте такожНа Тернопільщині у ДТП загинули троє людей (фото)

На правопорушника полісмени склали протокол за ст.130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом)