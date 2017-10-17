На Тернопільщині згорів трактор місцевого агропідприємства
11:10, 17 жовтня 2017Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки трактора.
Фото прес-служби ДСНС
На Тернопільщині згорів трактор. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сільгосптехніки сталася учора 16 жовтня о 17:25 в с. Михайлівка Підгаєцького району.
Черговим караулом ДПРЧ-14 ліквідовано пожежу трактора «КЕSS-МХ-335», що належить місцевому аграрному підприємству.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки трактора. Вогнем знищено трактор.
Збитки завдані пожежею встановлюються.
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