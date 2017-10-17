На Тернопільщині внаслідок пожежі на птахофабриці загинуло 28,8 тисяч курчат (фото)

На Тернопільщині внаслідок пожежі на птахофабриці загинуло 28,8 тис. курчат. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 14 жовтня о 14.32 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла близько 14 год в приміщенні фермерської будівлі по вирощуванню птиці на території місцевого приватного аграрного підприємства в с. Стара Ягільниця Чортківського району. Площа горіння становила близько 800 м кв.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 осіб у складі 2-х відділень ДПРЧ-6 (м. Чортків) і ДПРП-22 (м. Копичинці). Для підвозу води додатково залучено 2 трактори з причіпними цистернами з водою та вантажний автомобіль МАЗ з причіпною ємністю для 6 т води, надані місцевими сільськогосподарськими підприємствами.

Спільними зусиллями о 16 год пожежу було локалізовано, а о 17.40 – ліквідовано. Внаслідок пожежі загинуло 28,8 тис. одноденних курчат, знищено лінії водопостачання та подачі кормів, 4 витяжні вентилятори та 4 газогенератора для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 м кв.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.