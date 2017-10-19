У Тернополі 21 жовтня відбудуться сільськогосподарські ярмарки. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, безпосередньо від виробників тернополяни зможуть придбати сільгосппродукцію у трьох мікрорайонах міста.

Зокрема ярмарки відбудуться на масиві «Дружба» (територія на перехресті вул. Миру – Дружби),

масиві «Східний» (проспект С. Бандери, 15 – майданчик перед центральним стадіоном, вул. Протасевича – майданчик перед рестораном «Галич»), масиві «Сонячний» (вул. Леся Курбаса – майданчик ринку «Галицький», проспект Злуки, 45 – майданчик біля кінотеатру ім. Довженка).