У Тернополі 21 жовтня відбудуться сільськогосподарські ярмарки
12:05, 19 жовтня 2017Тернопіль
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Зокрема ярмарки відбудуться на масиві «Дружба» (територія на перехресті вул. Миру – Дружби),
Фото slavdelo.dn.ua
У Тернополі 21 жовтня відбудуться сільськогосподарські ярмарки. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, безпосередньо від виробників тернополяни зможуть придбати сільгосппродукцію у трьох мікрорайонах міста.
Зокрема ярмарки відбудуться на масиві «Дружба» (територія на перехресті вул. Миру – Дружби),
масиві «Східний» (проспект С. Бандери, 15 – майданчик перед центральним стадіоном, вул. Протасевича – майданчик перед рестораном «Галич»), масиві «Сонячний» (вул. Леся Курбаса – майданчик ринку «Галицький», проспект Злуки, 45 – майданчик біля кінотеатру ім. Довженка).
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