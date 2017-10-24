На Тернопільщині на електростовпі загорілося лелече гніздо. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 23 жовтня до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Личківці Гусятинського району.

На виклик направили черговий караул 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік особового складу.

На місці вони встановили, що під час короткого замикання електричних проводів загорілося лелече гніздо, яке знаходилося на електричному стовпі поблизу господарської будівлі.

Бійці ДСНС пожежу ліквідували, врятовано господарську будівлю.