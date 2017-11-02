У Тернополі на базі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили оперативно-диспетчерську службу (фото)

У Тернополі на базі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрили оперативно-диспетчерську службу та підключили її до телекомунікаційної мережі загального користування міста. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, створення оперативно-диспетчерської служби дозволить доступно, безоплатно, своєчасно та якісно надавати екстрену швидку медичну допомогу жителям області.

Участь у відкритті даної служби взяли в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, голова Тернопільської ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.

ОДС ЦЕМД, генеральним підрядником якої є ТОВ «Протекшн-Груп», створена для отримання та опрацювання інформації від жителів про необхідність надання екстреної медичної допомоги за регіональним принципом та підвищення оперативності. Вона також дасть можливість цілковитого контролю всього технологічного циклу надання екстреної медичної допомоги.

В структурі працює чотири диспетчери прийому виклику, які приймають безпосередньо звернення по багатоканальних цифрових лініях зв’язку 103 з задіяними IP-телефонією та SMS-інформуванням. Диспетчер також супроводжує з консультуванням пацієнта до приїзду швидкої, передає виклик диспетчеру напрямку.

Ще 5 диспетчерів напрямку обробляють звернення відповідно до регіональності. Отримавши виклик, вони за допомогою програми, яка аналізує терміновість виклику, місце розташування спеціалізованих бригад, направляє виклик обраній бригаді шляхом електронної передачі сигналу на смартфон лікаря бригади, паралельно на смартфон водія формується і передається інформація про шлях доїзду до місця виклику;

Старший лікар завдяки встановленій системі на своєму робочому місці може контролювати всі процеси роботи своєї зміни, формувати і змінювати склад бригади, бачити всі бригади на карті.

При цьому лікар-консультант може отримати звернення як з телефону на консультативний номер, так і за допомогою переадресації від диспетчера прийому викликів, отримувати та розшифровувати телеметричну ЕКГ-інформацію від виїзних бригад та відправляти заключення та рекомендації щодо подальшої лікувальної тактики.