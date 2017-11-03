На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора о 14.39 в Бучацьке відділення поліції надійшло повідомлення від чергового швидкої допомоги про аварію в Бучачі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Kangoo, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та зіткнувся з Mercedes-Benz 207d.

В результаті удару за медичною допомогою до лікарні звернулася пасажир мікроавтобуса. У жінки закритий уламковий перелом лівої променевої кістки, забої шийного та верхнього грудного відділу хребта й інші ушкодження. Її госпіталізували у травматологічне відділення районної лікарні.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).