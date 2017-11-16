На Тернопільщині у вихідні перепоховають прах 56 в’язнів, розстріляних німцями у 1942 році. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у селі Ягільниця Чортківського району знайшли масове захоронення українських патріотів, в’язнів чортківської тюрми, яких 27 листопада 1942 року розстріляли німецькі окупанти. Пошуки місця розстрілу тривали багато років. Ідентифікувати вдалося 56 осіб.

Чин перепоховання відбудеться 18-19 листопада 2017 року. Першого дня о 12 год. 30 хв. труни доставлять до катедрального Собору Петра і Павла у Чорткові, де їх зустрічатимуть духовенство, родичі загиблих і миряни. Тоді ж відбудеться панахида. У соборі вони перебуватимуть протягом доби.

На другий день о 12 год розпочнеться чин похорону. Від катедрального Собору Петра і Павла траурна процесія рухатиметься через площу Героїв Євромайдану, пройде вул. С. Бандери до центрального міського кладовища, де й відбудеться поховання.

Тернопільська обласна державна адміністрація запрошує жителів області своєю присутністю вшанувати пам'ять загиблих Героїв.