У Тернополі розшукують зловмисника, який з використанням пістолета грабує жінок (Відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, перший напад правоохоронці зареєстрували в ніч з 12 на 13 листопада. Близько 23.50 18-річна потерпіла зайшла у під'їзд на вул. Шпитальній. На сходовій клітці першого поверху стояв невідомий. Чоловік, вистріливши в напрямку дверей, сказав віддати сумку та цінні речі. Жінка злякалася, а тому виконала усе, що наказав нападник.

Наступного дня 14 листопада, на лінію "102" зателефонувала мешканка вул. Лепкого. Жінка повідомила, що близько 19.15 невідома особа, погрожуючи зброєю та вистріливши в підлогу ліфта, викрала в неповнолітньої дівчинки мобільний телефон. Гільза, вилучена з місця злочину, була ідентичною тій, яку знайшли напередодні.

Черговою жертвою нападника через годину стала ще одна тернополянка. На вул. Барвінських до жінки підбіг невідомий, і погрожуючи насильством, викрав у неї сумку, де були гроші та документи.

Нападника зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці закликають усіх, хто впізнав нападника, зателефонувати на лінію "102" або за номером (096)118 76 08. Анонімність гарантується.