На Тернопільщині викрили двох депутатів, які спеціально не подали декларацій за 2016 рік

На Тернопільщині викрили двох депутатів, які не подали декларацій. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, двоє депутатів сільських рад Козівського району, будучи суб'єктом декларування і маючи всі необхідні умови та технічні можливості, умисно не подали за 2016 рік щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій органів місцевого самоврядування.

Прокурор Тернопільської області В‘ячеслав Перч повідомив їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 год, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.