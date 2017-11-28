У Тернополі за сприяння Польщі відкрили Регіональний центр підтримки підприємництва

Регіональний центр підтримки підприємництва відкрили сьогодні в структурі департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентноспроможності регіонів» Міністерства розвитку Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли керівництво області, представники Департаменту програм підтримки Міністерства розвитку Республіки Польща, місцеві підприємці, представники громадських організацій.

Основне завдання Центру полягає у наданні безкоштовної інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу та особам, які мають на меті започаткувати власну справу, щодо правил та умов ведення господарської діяльності, можливостей виходу на нові ринки, участі у проектах та програмах міжнародно-технічної допомоги тощо.

«Ми будемо інформувати суб’єктів господарювання, як знайти закордонного партнера, як взяти участь у виставково-ярмаркових заходах, які проходять за межами України, які взагалі зміни відбуваються в законодавстві для того, щоб бізнес був постійно проінформований про всі можливі напрями розвитку. Крім того, ми будемо інформувати про фінансово-кредитні продукти та послуги, які надають банківські установи області, про програми міжнародної технічної допомоги до яких бізнес може активно долучатися, а також про можливості експортної діяльності», – розповіла керівник Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва Ірина Порсева.

За її словами, успішні підприємці області уже заявили про готовність передавати свій досвід людям, які хочуть започаткувати власну справу у певному напрямку, вони пояснюватимуть всі переваги й недоліки бізнес ідей.

На важливості відкриття центру наголосив голова Регіональної ради підприємців Тернопільської області Володимир Гевко.

«Ми розуміємо, наскільки це велика дохідна частина бюджетів багатьох країн, і в Польщі це дуже яскраво видно. Ми з радістю будемо використовувати польський досвід. Будемо це робити в своїх реаліях. А тому такі інформаційні майданчики для початківців-бізнесменів, для саме малого бізнесу є надзвичайно важливі та актуальні. Зі свого боку, з боку бізнесу, який вже має досвід роботи, будемо докладатися до роботи цих центрів в плані менторства, допомоги підприємцям, які хочуть отримати консультації», – сказав Гевко.

Голова ТОДА Степан Барна відзначив, що загальна сума капітальних інвестицій лише в реальний сектор економіки склала майже 4,4 млрд грн, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Це достатньо добра динаміка. І найважливіше, цього року ми отримали позитивну динаміку не тільки по обсягах капітальних вкладень, а й по реєстрації нових суб’єктів господарювання. Майже 5 тисяч фізичних осіб підприємців та підприємств зареєструвалися в Тернопільській області, які створили понад 6 500 нових робочих місць. Станом на сьогоднішній момент ми зацікавлені працювати в напрямку утворення центрів підтримки підприємництва. Сподіваюся, що це дасть нам можливість додатково напрацювати спільну стратегію, яка створить умови для розвитку бізнесу в Тернопільській області і налагодить відносини між бізнесом Тернопільщини, Польщі та інших країн. Окремо висловлюю подяку нашим польським партнерам за придбання обладнання для центру підтримки підприємництва, яке було закуплено за рахунок програми польської допомоги для України. Вірю в те, що експертна підтримка наших ініціатив, утворення регіональних бізнес-інкубаторів дасть конкретний результат для утворення нових суб’єктів господарювання, а також для реалізації нових бізнес-ініціатив», – сказав під час відкриття Барна.

Концепція мережі передбачає відкриття найближчим часом відповідних центрів у Кременецькому, Бережанському та Чортківському районах, а також мережі консультаційних пунктів для бізнесу в об’єднаних територіальних громадах.

Функціонуватиме Регіональний центр підтримки підприємництва у Тернопільській обласній державній адміністрації за адресою вул. Грушевського, 8, каб. 837. Тел.: (0352) 52-33-83, 25-25-85. Тел. мобільний: (098) 648-60-86; e-mail: ternopil.vrp@gmail.com.