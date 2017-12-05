Керівники Тернопільщини відвезли бійцям в зону АТО продукти та необхідне обладнання (Фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, бійців з Тернопільської області на східних рубежах відвідали голова ТОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, заступник голови – керівник апарату Тернопільської ОДА Ігор Вонс, секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та командир тернопільської артилерійської бригади Сергій Баранов.

Вони передали продукти, гостинці й обладнання, яке потребували військові, також

«Понад 3,5 тис. військовослужбовців з Тернопільщини сьогодні захищають Вітчизну на Сході України. Зокрема, з області на сході служать бійці в складі тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії та батальйону «Тернопіль». Їхня участь надзвичайно важлива з точки зору забезпечення територіальної цілісності України і наш обов’язок, представників органів державної влади, максимально допомагати не тільки відбудовувати військові частини на території області, а й морально й матеріально підтримувати наших військовослужбовців», – наголосив Барна.

Він відзначив, що на сьогоднішні Збройні сили України повноцінно забезпечені продуктами харчування, одягом, зброєю, амуніцією.

«Утім, не це найважливіше для наших солдатів, перш за все їм потрібна моральна підтримка і не менш важливо, що підтримують дух військових саме їхні земляки, жителі Тернопільської області», – сказав Барна.

Він додав, що бійці у зоні АТО відчули підтримку з боку Тернопільської області, отримали відповідні нагороди.

«І це є свідченням того, що армія буде підтримуватися і ми будемо робити все для того, щоб Україна була територіально-цілісною, а армія сильною. Також, зі свого боку, ми зробимо все, щоб змінити обличчя нашої армії та покращити умови перебування військовослужбовців у місці постійної дислокації. Окремо у цьому напрямі хочу виділити відновлення військових частин на території області, над якими сьогодні триває робота у Теребовлі, Чорткові та Тернополі. Тому хочеться ще раз сказати слова вдячності нашим героям, які виборюють свободу і незалежність України та своїми серцями захищають народ від загарбників», – підкреслив голова ОДА.

За йогос ловами, поїздки з Тернопільщини на схід відбуваються регулярно. Окрім представників влади бійців відвідують волонтери та ініціативні групи.

«Це дуже потрібно. Прості та щирі зустрічі мають бути постійними, щоб там, на сході були впевнені – кожного із них з нетерпінням чекаємо вдома і дякуємо за кожен день миру», – наголосив Барна.